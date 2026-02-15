0232 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Donnerstag (12.02.2026), gegen 11.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW in der Kalterer Straße.

Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem schwarzen VW wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0233 – Streife stoppt Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Lechhausen – Am Dienstag (10.02.2026) war ein 27-Jähriger mit einem Auto in der Lechhauser Straße unterwegs.

Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 16.15 Uhr. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und falsche Angaben zu seinen Personalien machte. Offenbar wollte der 27-Jährige über seine fehlende Fahrerlaubnis hinwegtäuschen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz gegen 27-Jährigen.

Der 27-Jährige hat die tschechische Staatsangehörigkeit.

0234 – Polizei ermittelt nach Einbruch in Kleingartenanlage

Lechhausen – In der Zeit von Freitag (06.02.2026), 13.00 Uhr bis Freitag (13.02.2026), 11.30 Uhr drangen einer oder mehrere unbekannte Täter in die Kleingartenanlage im Bereich der Derchinger Straße / Südtiroler Straße ein.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenhäuschen und durchsuchten diese. Es entstand zum jetzigen Zeitpunkt ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall sowie Hausfriedenbruchs.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0235 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – Im Zeitraum von Freitag (13.02.2026), 14.15 Uhr bis 14.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Toyota in der Trettachstraße.

Der unbekannte Autofahrer entfernte sich offenbar, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Skoda entstand am vorderen, rechten Kotflügel ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0236 – Polizei ermittelt nach Betrugsversuch durch Autoankäufer

Lechhausen – Im Zeitraum vom Sonntag (08.02.2026) bis Freitag (13.02.2026) verkaufte eine 27-Jährige ihren gebrauchten Skoda Oktavia an einen 28-jährigen Autohändler.

In dem Kaufvertrag wurde der 28-Jährige über bereits bekannte Altschäden informiert. Kurz nach dem Verkauf kontaktierte der 28-Jährige die 27-jährige Verkäuferin und übersandte ein Bild mit ihrem brennenden Skoda, welches er offenbar mittels KI erstellt hatte.

Der 28-jährige Autohändler forderte den Kaufpreis zurück indem er angab, die Altschäden hätten den Skoda in Brand gesetzt. Zeitgleich entdeckte die 27-Jährige ihren unbeschädigten Skoda auf einer Internetplattform. Dort bot der 28-Jährige den Skoda zum Verkauf an.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs gegen den 28-Jährigen.

Der 28-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit. Die 27-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

0237 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Universitätsviertel – Im Zeitraum von Montag (05.01.2026) bis Donnerstag (12.02.2026) entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter Kupferkabel von einer Baustelle in der Universitätsstraße.

Der oder die Täter betraten die Baustelle und entwendeten diverse Kupferkabel. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0238 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Haunstetten / Siebenbrunn – Im Zeitraum von Freitag (13.02.2026), 12.30 Uhr bis Freitag (13.02.2026), 13.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen weißen Audi im Bereich der Walchenseestraße.

Der unbekannte Autofahrer entfernte sich offenbar ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem geparkten Audi entstand ein Schaden im linken Heckbereich in Höhe von ungefähr 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0239 – Polizei ermittelt nach Bedrohung

Oberhausen – Am Samstag (14.02.2026) bedrohte ein 26-Jähriger seine ehemalige 24-jährige Lebensgefährtin in deren Wohnung in der Dieselstraße.

Gegen 22.15 Uhr betrat der 26-Jährige die Wohnung und bedrohte die 24-Jährige u.a. mit einem Baseballschläger. Anschließend flüchtete der 26-Jährige zunächst in unbekannte Richtung.

Im Laufe der Nacht konnte der 26-Jährige schließlich in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen werden.

Die 24-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung gegen den 26-Jährigen.

Der 26-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 24-Jährige hat die litauische Staatsangehörigkeit.