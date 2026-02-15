251. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Pkw; eine Person verletzt – Obermenzing

Am Samstag, 14.02.2026, gegen 18:00 Uhr, befand sich eine 83-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München als Fußgängerin auf dem Gehweg der Verdistraße und beabsichtigte diese in südliche Richtung zu überqueren. Hierbei trat sie ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten auf die Fahrbahn.

Zur selben Zeit fuhr ein 27-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Verdistraße in Richtung der A8.

Als er die 83-Jährigen wahrnahm, versuchte er noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 83-Jährige auf die Fahrbahn und wurde verletzt. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte die 83-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Pkw wurde leicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

252. Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Polizeibeamten; eine Person verletzt – Altstadt

Am Samstag, 14.02.2026, gegen 17:40 Uhr, befand sich eine vierköpfige Gruppe der Einsatzhundertschaft Hamburg, darunter ein 26-jähriger Polizeibeamter, an einer äußeren Absperrung zur Münchner Sicherheitskonferenz in der Maffeistraße.

Die Absperrung war optisch klar zu erkennen.

Zur selben Zeit fuhr ein 27-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Hessen mit einem E-Scooter auf der Maffeistraße in Richtung des Promenadeplatz und damit auf die Sperre zu.

Der 26-jährige Polizeibeamte forderte den 27-Jährigen mehrfach verbal auf anzuhalten.

Der E-Scooterfahrer verringerte seine Geschwindigkeit nicht und fuhr frontal in den 26-jährigen Polizeibeamten hinein.

Der 27-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Aktiven Widerstand bei der Festhaltung leistete er dabei nicht.

Da der 27-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt, nach deren Abschluss sowie der Beschlagnahme seines Führerscheines er wieder entlassen wurde.

Der 26-jährige Polizeibeamte wurde beim Zusammenstoß mit dem E-Scooter leicht verletzt, die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes war nicht notwendig.

Der 27-Jährige wurde nicht verletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

253. Brandfall – Ramersdorf

Am Samstag, 14.02.2026, gegen 02:30 Uhr, kam es zu einem Brand an einem Mülltonnenhaus in Ramersdorf. Als angrenzende Bewohner den Brand bemerkten, verständigten sie umgehend den Feuerwehrnotruf 112.

Vor Ort konnte das in Vollbrand stehende Mülltonnenhaus festgestellt werden. Durch die hohe Hitzeentwicklung waren zudem Knallgeräusche wahrnehmbar und mehrere Scheiben der angrenzenden Wohnhäuser zerbarsten.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und damit ein Umgreifen der Flammen verhindern.

Nach den Löscharbeiten sperrte die Feuerwehr den Brandort ab, da eine mögliche Einsturzgefahr des Mülltonnenhauses nicht ausgeschlossen werden konnte.

Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe eines sechsstelligen Betrages. Es wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kommissariat 13 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rosenheimer Straße, Rimstinger Straße und Trostberger Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.