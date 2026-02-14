250. Bilanz der Polizei München zur Versammlungslage am 14.02.2026

Während der 62. Munich Security Conference (MSC) fand eine Vielzahl von Versammlungen statt. Hierbei war der Samstag, 14.02.2026, mit 13 Versammlungen der versammlungsstärkste Tag.

Unter anderem fand eine sich fortbewegende Versammlung, die sich gegen die MSC richtete, statt. Nach einer Auftaktkundgebung am Stachus bewegte sich der Versammlungszug mit in der Spitze 2.000 Teilnehmern über den Odeonsplatz zum Marienplatz. Hierbei kam es zu keinen größeren Störungen oder Straftaten.

Auf der Theresienwiese fand eine Versammlung zu den politischen Ereignissen im Iran statt. Hier nahmen in der Spitze ca. 250.000 Personen teil. Im Umfeld der Theresienwiese wurden mehrere Verstöße gegen die Flugbeschränkung festgestellt. Dabei wurden zehn Drohnen festgestellt. Die Verstöße gegen das bestehende Flugverbot wurden jeweils zur Anzeige gebracht.

Darüber hinaus kam es zu keinen nennenswerten Störungen. Mit der festgestellten Teilnehmerzahl zählt diese Versammlung zu den größten Kundgebungen der letzten Jahre, die in München stattfanden. Besonders hervorzuheben ist die friedliche Stimmung, trotz der hohen Anzahl von Versammlungsteilnehmern.

Die Anreise der Teilnehmer erfolgte ohne Störungen. Nachdem die Versammlung gegen 18:00 Uhr beendet wurde, begann eine Vielzahl der Personen auf der Theresienwiese mit der Heimreise. Hierbei verteilten sich Menschen auf die umliegenden Stationen des ÖPNV. Auch die Abreise verlief störungsfrei.