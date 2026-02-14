KIRCHBERG IM WALD: Vermisster 78-jähriger wohlauf wieder aufgefunden.

Der 78-Jährige wurde wieder aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist damit erledigt, das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Regen danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem 78-Jährigen.

Die Medien werden gebeten, die Personendaten des Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Gürster, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410