PASSAU. Ein 17-Jähriger Audi-Fahrer entzog sich gestern gegen 23.15 Uhr einer Polizeikontrolle. Die Staatsanwaltschaft Passau und die Kriminalpolizeiinspektion Passau haben die Ermittlungen zum Schusswaffeneinsatzes übernommen.

Im Bereich der Kapuzinerstraße/Mühlthalstraße konnte der Fahrer des nicht zugelassenen Fahrzeugs schließlich gestoppt werden – zuvor war er jedoch mit einem Einsatzfahrzeug und einer Hausmauer kollidiert. Ein Beamter der Bundespolizei gab auf das Fahrzeug im Zuge des Fluchtgeschehens drei Schüsse ab.

Die Ermittlungen gegen den unverletzt gebliebenen 17-Jährigen u. a. wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.

Zeugenaufruf

Verkehrsteilnehmer, die durch den Audi-Fahrer gefährdet wurden, oder Beobachtungen zur Schussabgabe im Bereich Kapuziner-/Mühlthalstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, in Verbindung zu setzen. Der Fahrer flüchtete von der Regensburger Straße, Höhe Shell-Tankstelle, über die Marienbrücke in Richtung Innstadt. In Bayerisch Haibach wendete der Fahrer das Fahrzeug.

Die Untersuchungen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

Veröffentlicht: 14.02.2026, 11.40 Uhr