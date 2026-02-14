PASSAU. Am Freitag, den 13.02.2026, gegen 23:15 Uhr, beabsichtigten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Passau in der Regensburger Straße, einen Audi mit Passauer Kennzeichen einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer flüchtete in Richtung Stadtmitte.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifen der Polizeiinspektion Passau sowie der Bundespolizei beteiligt waren, konnte das Fahrzeug im Bereich Kapuzinerstraße/Mühlthalstraße gestellt werden. Hierbei kollidierte der 17-jährige Deutsche mit einem Einsatzfahrzeug sowie einer Hausmauer. Ein Beamter gab nach derzeitigem Kenntnisstand mindestens einen Schuss aus der Dienstwaffe in Richtung des flüchtenden Fahrzeugs ab. Personen wurden nicht verletzt. Der Fahrer konnte vorläufig festgenommen werden.

Veröffentlicht: 14.02.2026, 14.02.2026