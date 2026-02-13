0228 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Cafe

Oberhausen – Am Donnerstag (12.02.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Personen in einer Bar in der Donauwörther Straße. In der Folge kam es im Bereich der Donauwörther Straße zu einer Schussabgabe mittels PTB-Waffe. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 21.00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann die Räumlichkeiten und trat an einen Tisch mit vier Jugendlichen heran. Drei der jungen Männer verließen daraufhin das Cafe. Zwischen den beiden verbliebenen handelte es sich mutmaßlich um Bekannte. Als der Mann kurze Zeit später das Lokal wieder verließ, kam einer der jungen Männer zurück. Dieser sprühte dem Mann mutmaßlich mit einem Pfefferspray ins Gesicht. Beide begaben sich im Anschluss nach draußen. Hierbei kam es offenbar zum einmaligen Abfeuern einer PTB-Waffe durch einen der Jugendlichen. Die drei unbekannten Jugendlichen flüchteten anschließend stadteinwärts. Der unbekannte Mann flüchtete in Richtung Drentwettstraße. Eine sofortige Fahndung verblieb bislang ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0229 – Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Innenstadt – Am Donnerstag (12.02.2026) verschafften sich drei bislang unbekannte Frauen unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Gegen 15.00 Uhr klingelte zunächst eine unbekannte Frau an der Wohnungstüre. Anschließend verwickelte sie den 91-jährigen Bewohner und seine 88-jährige Frau in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf verschaffte die Unbekannte unter einem Vorwand Zutritt in die Küche der Wohnung und lenkte die beiden Bewohner ab. Dem 91-Jährigen fiel schließlich auf, dass sich nun offenbar zwei weitere Frauen in der Wohnung befanden. Bei dem Versuch aus der Küche zu den beiden Frauen zu gelangen, stellte sich ihm die unbekannte Frau in den Weg. Schließlich gelange den drei unbekannten Frauen die Flucht. Den Frauen gelang es auf diese Weise Wertsachen zu entwenden. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Eine der drei Frauen wird wie folgt beschrieben:

weiblich

dick

osteuropäisches Aussehen

blonde Haare

Bekleidung unbekannt

Offenbar flüchteten die drei Frauen in einem grauen Auto.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen Trickdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Tipps der Polizei

Trickdiebe versuchen sich unter verschiedensten Vorwänden Zutritt zu Wohnungen oder Häusern zu verschaffen. Hierbei geben sie beispielsweise vor, die Toilette benutzen zu wollen oder ein Glas Wasser zu benötigen. In einem unbeobachteten Moment können der oder die Täter dann Wertgegenstände aus der Wohnung entwenden. Wie in dem oben beschriebenen Fall handeln die Trickdiebe teils nicht allein.

Die Polizei hat daher folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an.

Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel und, wenn sie die Personen kennen.

Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

0230 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Kriegshaber – Am Donnerstag (12.02.2026), in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.45 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein E-Bike an einem Fahrradständer in der Alfred-Nobel-Straße.

Das E-Bike wurde offenbar gewaltsam im Bereich des Lenkers beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0231 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Universitätsviertel – In der Zeit von Montag (05.01.2026) bis Donnerstag (12.02.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Kupferkabel aus einer Baustelle in der Universitätsstraße. Die Höhe des Beuteschadens liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.