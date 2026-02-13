Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektionen Ludwigsstadt und Kronach sowie der Staatsanwaltschaft Coburg

LKR. KRONACH. Die Polizeiinspektionen Ludwigsstadt und Kronach haben nach intensiven Ermittlungen und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg eine Vielzahl von Einbrüchen aufgeklärt. Schwerpunkt der Taten war seit 2023 der nördliche Landkreis Kronach. Im Fokus der Ermittlungen steht ein 38 Jahre alter Mann, der sich nun in Untersuchungshaft befindet.

Seit 2023 kam es im Landkreis Kronach zu mehreren Einbrüchen, unter anderem in Vereinsheime, Gaststätten, Firmengebäude sowie in eine Tankstelle. Der Täter ging dabei teilweise sehr rabiat vor und verursachte erhebliche Sachschäden. Beispiele sind ein Einbruch in eine Imbissstube in Fröschbrunn sowie ein Einbruch ins Sportheim des 1. FC Hirschfeld im Jahr 2024.

Durch die enge Zusammenarbeit der Ermittlungsgruppen beider Polizeiinspektionen und der Staatsanwaltschaft Coburg konnte ein 38‑jähriger polnischer Staatsangehöriger ermittelt werden. Jüngst ergab sich dringender Tatverdacht gegen ihn hinsichtlich eines Einbruchs Ende September 2025 in ein Firmengebäude in Förtschendorf. Anhand aktueller Ermittlungen und Spurenauswertung besteht der Verdacht, dass er in Zusammenhang mit gut 30 Taten des besonders schweren Diebstahls stehen könnte.

Nach derzeitiger Erkenntnis sollen über 20 Fälle im Bereich der Polizeiinspektion Ludwigsstadt und etwa sieben im Bereich der Polizeiinspektion Kronach auf sein Konto gehen.

Die bei den Taten entstandenen Sachschäden werden mit über 48.000 Euro beziffert; der Wert der Tatbeute beträgt etwa 4.600 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ das Amtsgericht Kronach Haftbefehl gegen den seit geraumer Zeit untergetauchten 38‑Jährigen. Nun klickten am Donnerstag die Handschellen. Der Pole wurde in Nürnberg bei einem Diebstahlsdelikt festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft.