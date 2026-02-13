NÜRNBERG. (146) In der Nacht auf Freitag (13.02.2026) entzog sich der Fahrer eines Mercedes im Nürnberger Westen einer Polizeikontrolle. Einsatzkräfte nahmen den 36-jährigen Mann im weiteren Verlauf vorläufig fest. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 00:50 Uhr wollte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West in der Von-der-Tann-Straße den Fahrer einer grauen Mercedes V-Klasse einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 36-jährige Fahrer beschleunigte jedoch unvermittelt und flüchtete mit dem Fahrzeug in Richtung Schweinau.

Die Streifenbesatzung verlor den Pkw kurzzeitig aus den Augen. Der Mann stellte das Fahrzeug im Bereich des Tillyparks ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Einsatzkräfte nahmen den 36-jährigen türkischen Tatverdächtigen schließlich in Tatortnähe vorläufig fest.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem fanden sie bei ihm mutmaßliche Betäubungsmittel sowie eine Schreckschusswaffe (PTB) auf.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ließen die Beamten bei dem Tatverdächtigen eine Blutentnahme durchführen und stellten das Fahrzeug sicher.

Gegen den 36-Jährigen leiteten die Beamten unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West bittet Zeugen, die den flüchtigen Mercedes im Bereich der Von-der-Tann-Straße oder des Tillyparks wahrgenommen haben oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 0911 6583 0 zu melden.



Erstellt durch: Michael Sebald