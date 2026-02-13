NEUSTADT A. D. WALDNAAB. In den vergangenen Tagen hat ein Mann ein Drohschreiben in seinem Briefkasten gefunden, zudem wurden Wahlplakate beschädigt. Zuletzt wurde ein Pflasterstein durch eine Fensterscheibe des Wohnanwesens des Mannes geworfen. Ein Zusammenhang mit dem Kommunalwahlkampf ist wahrscheinlich. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt und sucht Zeugen der Taten.

Im Zeitraum zwischen dem 28. Januar und dem 2. Februar, 20:00 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter ein Drohschreiben in den Briefkasten eines 37-jährigen Deutschen in der Inneren Flosser Straße in Neustadt an der Waldnaab.

Zwischen dem 4. Februar, 20:30 Uhr, und dem 5. Februar, 08:30 Uhr, wurden im Bereich der Inneren Flosser Straße mehrere Wahlplakate beschädigt und heruntergerissen. Teilweise wurden diese auf das Grundstück des 37-Jährigen geworfen.

Zuletzt wurde in der Nacht von 12. auf 13. Februar ein in Zeitungspapier eingewickelter Pflasterstein in das Fenster des Wohnanwesens des 37-Jährigen geworfen.

Das Fachkommissariat für Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt wegen Bedrohung mit Verbrechenstatbestand sowie Sachbeschädigung. Aufgrund der Örtlichkeit und der thematischen Überschneidung ist es wahrscheinlich, dass die Fälle zusammenhängen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in den oben genannten Zeiträumen im Bereich der Inneren Flosser Straße in Neustadt an der Waldnaab verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Angaben zu dem Täter bzw. den Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 entgegen.