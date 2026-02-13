HALDENWANG. Als Brandursache für den Brand in einem Bauernhaus in Haldenwang, bei dem ein Mensch ums Leben kam, konnten die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Kempten in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes eine Stehlampe mit einem Halogenleuchtkörper als Auslöser feststellen. Durch die Hitze der Halogenleuchte, die in Richtung der Holzdecke strahlte, wurde diese in Brand gesetzt, was letztlich zu dem tragischen Todesfall des 91-Jährigen führte. (KPI Kempten)

Bezugsmeldung vom 09.02.2026:

91-Jähriger stirbt bei Brand

HALDENWANG/OBERALLGÄU. Am 09.02.2026 kam es im Ortsteil Fleschützen zu einem Brandgeschehen. Gegen 10:30 Uhr wurde der Kemptener Polizei ein Brand im Erdgeschoss eines Bauernhauses mitgeteilt. Mehrere Streifen verlegten daraufhin in den Weiler bei Börwang. Während die anderen Bewohner des Hauses das Gebäude verlassen konnten, konnten die Einsatzkräfte einen 91-Jährigen nur noch tot bergen. Eine 87-jährige Bewohnerin wurde durch eine Rauchgasvergiftung leichtverletzt.

Der am Anwesen entstandene Sachschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf 100.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und Einsatzkräften des THWs waren die Feuerwehren aus Haldenwang, Börwang, Leubas und Kempten am Einsatz beteiligt. Die KPI Kempten hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).