KIRCHROTH, LKR. STRAUBING. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12.02. auf 13.02.2026) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Bäckereifiliale, brachen den dortigen Tresor auf und entwendeten mehrere Euro Bargeld. Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen.

Am frühen Morgen fiel einem Zulieferer ein eingeschlagenes Fenster an der Bäckerei auf, worauf die Polizei verständigt wurde. Wie die Beamten vor Ort feststellten, gelangten die Täter vermutlich über das Fenster ins Gebäude und brachen im dortigen Büro einen Tresor auf. Nach aktuellen Erkenntnissen nahmen die Einbrecher einen Betrag im unteren 4-stelligen Bereich mit. Die Kriminalpolizei Straubing hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer im Bereich der Otto-Hiendl-Straße in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing unter 09421/868-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Kuttner, Tel.: 09421/868-1017