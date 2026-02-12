KAUFBEUREN. Eine am 12.02.2026 stattfindende Wahlkampfveranstaltung der AfD sowie eine unweit durchgeführte Gegenversammlung verliefen in den Nachmittagsstunden friedlich und ohne Zwischenfälle.

Im Stadtsaal von Kaufbeuren führte die AfD eine Wahlkampfveranstaltung durch. Zeitgleich führte das Bündnis für Demokratie und Menschenwürde e.V. eine angemeldete Gegenversammlung neben dem Stadtsaal durch.

An der Wahlkampfveranstaltung nahmen rund 500 Personen teil. Die Gegenversammlung besuchten etwa 400 Teilnehmer. Sowohl die Versammlung, als auch die Wahlkampfveranstaltung verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und es kam zu keinen nennenswerten Störungen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller Versammlungsteilnehmer war die Augsburger Straße im Bereich der Stadthalle für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.

Zum Schutz der jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zahlreiche Einsatzkräfte des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, sowie der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Bereits im Vorfeld wurden umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden, insbesondere der Stadt Kaufbeuren, getroffen. (PP Schwaben Süd/West)

