245. Verkehrshinweis: Anreiseempfehlung zu Großversammlung am 14.02.2026 auf der Theresienwiese

Am Samstag, 14.02.2026, ist im Zeitraum von 12:00 - 18:00 Uhr eine Versammlung im Zusammenhang mit der politischen Lage im Iran auf der Theresienwiese angezeigt.

Es wird mit der Anreise von einer Vielzahl an Versammlungsteilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet und Europa gerechnet. Im Umfeld der Theresienwiese stehen keine Parkplätze für Pkw und Busse zur Verfügung. Auch das Ein- und Aussteigenlassen an der Theresienwiese ist nicht möglich. Die Polizei München wird entsprechende Verkehrsmaßnahmen durchführen und Verkehrsverstöße ahnden. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.

Versammlungsteilnehmern, die mit Bussen anreisen, wird empfohlen, den kostenfreien Parkplatz an der Messe München, Zufahrt über die Paul-Henri-Spaak-Straße, Tor 14, zu nutzen. Anschließend kann die Anreise mit der U-Bahn U2 bis zum Innsbrucker Ring und von dort mit der U5 zur Theresienwiese erfolgen. Alternativ gelangt man mit der S-Bahn ab den Haltepunkten Riem bzw. Feldkirchen ohne Umstieg zum Hauptbahnhof München bzw. Hackerbrücke und von dort zu Fuß in wenigen Minuten zur Theresienwiese.

Für Pkw sind keine zentralen Parkflächen vorgesehen. Es wird empfohlen, P&R Parkhäuser zu nutzen.

Aufgrund der Vielzahl an erwarteten Versammlungsteilnehmern sollte sowohl für die An- als auch die Abreise ausreichend Zeit eingeplant werden.

Zudem finden am 14.02.2026 mehrere größere sich fortbewegende Versammlungen statt. Es ist daher mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet Innenstadt zu rechnen.

Weitere Informationen insbesondere am Versammlungstag stellt die Münchner Polizei auf ihren Social-Media-Kanälen und Whats App zur Verfügung.