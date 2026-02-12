RAUBLING, LKR. ROSENHEIM. Ein bislang unbekannter, bewaffneter Täter hat am Mittwochabend, 11. Februar 2026, einen Angestellten einer Wettannahmestelle mit einer Waffe bedroht und dabei Bargeld erbeutet. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen zu dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Am Mittwochabend (11. Februar 2026) betrat gegen 23.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Wettannahmestelle in der Rosenheimer Straße im Raublinger Gemeindeteil Pfraundorf. Dort bedrohte er einen Angestellten mit einer Handfeuerwaffe und forderte Bargeld aus der Kasse sowie aus dem Tresor der Annahmestelle.

Nachdem der Angestellte der Forderung nachgekommen war und dem Täter Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgehändigt hatte, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Der Angestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Brannenburg wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen umliegender Polizeidienststellen sowie Kräfte der Bundespolizei beteiligten. Die dabei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch bislang ohne Erfolg.

Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die ersten Ermittlungen. Diese werden nun vom Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Rosenheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung:

Beschreibung des Tatverdächtigen: männlich, 15 bis 19 Jahre, 165 cm bis 170 cm, schwarze Daunenjacke mit Kapuze, Sporthose des Herstellers Adidas mit weißen Streifen knieabwärts, Sneaker, hat deutsch mit Akzent gesprochen;

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Mittwochabend (11. Februar 2026), gegen 23.30 Uhr, im Nahbereich der Rosenheimer Straße in Raubling (Ortsteil Pfraundorf) verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat im Vorfeld im Bereich des Tatortes verdächtige Personen wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.