BAYREUTH. Am Donnerstagvormittag kam es in der Bayreuther Altstadt zu einem größeren Polizeieinsatz.

Gegen 10 Uhr ging der Notruf eines Bewohners eines Mehrfamilienhauses in der St.-Nikolaus-Straße bei der Einsatzzentrale ein. Laut des Mitteilers randalierte der 27-jährige Nachbar im Treppenhaus und drohte anderen Bewohnern des Hauses, teilweise auch unter dem Vorhalt eines Messers. Im Anschluss zog er sich in seine Wohnung zurück und verbarrikadierte sich dort.

Beamte der Bayreuther Polizeidienststellen eilten unverzüglich zu dem Wohnanwesen und sorgten dafür, dass keine unbeteiligten Personen mehr im unmittelbaren Gefahrenbereich sind. Da jedoch nicht auszuschließen war, dass der 27-jährigen Deutsche weiterhin Zugriff auf Messer oder andere gefährliche Gegenstände hat, wurde das Spezialeinsatzkommando aus Mittelfranken alarmiert.

Über Stunden hinweg versuchten die Spezialkräfte eine kommunikative Lösung herbeizuführen und Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Darauf ließ er sich jedoch nicht ein.

Kurz nach 13 Uhr öffneten Kräfte des SEK gewaltsam die Wohnungstür und überwältigten den 27-Jährigen.

Bei der Gewahrsamnahme leistete der Mann erheblichen körperlichen Widerstand, führte aber kein Messer mehr bei sich. Sowohl der 27-Jährige, als auch die Einsatzkräfte blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Der 27-Jährige befindet sich derzeit für polizeiliche Maßnahmen in der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt. Über deren Ausgang und etwaige weitere Erkenntnisse wird nachberichtet.