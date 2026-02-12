MENGKOFEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Nach dem schadensträchtigen Brand eines Gebäudeteils eines Gasthofes sind die Sperrungen zwischenzeitlich aufgehoben; die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich beendet.

Zur Brandursache können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden; ein technischer Defekt kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Der Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im siebenstelligen Bereich liegen. Die Ortsdurchfahrt von Mengkofen war seit ca. 04.30 Uhr bis etwa 12.40 Uhr aufgrund der Löscharbeiten komplett gesperrt. An dem Einsatz waren weit über 100 Einsatzkräfte der örtlichen sowie umliegenden Wehren, Technisches Hilfswerk sowie zahlreiche Rettungsdienste im Einsatz. Rund zwei Dutzend Hotelgäste konnte in einem nahegelegen Seniorenheim vorläufig untergebracht werden.

Veröffentlicht: 12.02.2026, 13.56 Uhr