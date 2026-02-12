238. Sachbeschädigung durch Schmierschriften – Maxvorstadt

Im Zeitraum zwischen Freitag, 06.02.2026, 12:00 Uhr, und Montag, 09.02.2026, 06:30 Uhr, brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Schmierschriften an der Gebäudefassade einer Behörde an.

Die Schmierschriften beinhalteten verschiedene Schriftzüge, u.a. mit linksextremistischem Inhalt im Zusammenhang mit der Forderung nach Freilassung derzeit inhaftierter Personen.

Neben der Sachbeschädigung konnte zudem eine übelriechende, weiße Flüssigkeit an der Eingangstüre festgestellt werden. Um was es sich bei der Flüssigkeit genau handelt, ist bislang unklar.

Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalfachdezernat 4 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karlstraße, Seidlstraße und Nymphenburger Straße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

239. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw; eine Person verletzt – Schwabing

Am Mittwoch, 11.02.2026, gegen 14:00 Uhr, befand sich ein 65-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München als Fußgänger auf dem Gehweg der Lerchenauer Straße und beabsichtigte diese in südwestliche Richtung zu überqueren.Hierbei trat er plötzlich zwischen zwei ordnungsgemäß geparkten Pkw auf die Fahrbahn.

Zur selben Zeit fuhr eine 61-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Fiat Pkw auf der Lerchenauer Straße in Richtung des Petuelrings.

Als sie den 65-Jährigen wahrnahm, versuchte sie noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 65-Jährige auf die Fahrbahn und wurde verletzt. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte den 65-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Pkw wurde leicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

240. Sachbeschädigung in Schule durch verstopfte Toilette – Allach-Untermenzing

Am Abend des Donnerstags, 29.01.2026, wurde im ersten Obergeschoss einer Schule in Allach-Untermenzing eine Toilette mit einer Mülltüte verstopft und die Spülung verkeilt, so dass diese dauerhaft lief und über Nacht das gesamte Stockwerk unter Wasser gesetzt wurde. Durch einen Lehrer der Schule wurde das knöcheltief unter Wasser stehende Stockwerk am nächsten Morgen, Freitag, 30.01.2026 als erster betreten.

In dem Toilettenraum konnte die verstopfte Toilette festgestellt werden. Nachdem die Schule die Polizei über den Sachverhalt informierte, konnte nach weiteren Ermittlungen ein männlicher Schüler der Mittelstufe als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Er räumte ein, die Toilette verstopft zu haben, bestritt jedoch die Spülung manipuliert zu haben. Demnach laufen weitere Ermittlungen bezüglich eines möglichen zweiten unbekannten Täters.

Sämtliche Unterrichtsräume im Erdgeschoss sowie dem ersten Obergeschoss sind derzeit nicht nutzbar. Mehrere Lüftungsmaschinen trocknen derzeit den Boden. Es wird aktuell von einem Sachschaden in sechsstelliger Höhe ausgegangen.

Das Kommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

241. Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft durch eine Deckenbohrung – Ludwigsvorstadt

In der Nacht von Montag, 09.02.2026, 17:00 Uhr, auf Dienstag, 10.02.2026, 04:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise in ein Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses im Bahnhofsviertel.

Im ersten Obergeschoss öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Tür zu den Büroräumlichkeiten einer sozialen Einrichtung. In einem der Räume, der sich oberhalb des darunter befindlichen Juweliergeschäfts befindet, bohrten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug ein ca. 20 cm breites und 5 cm tiefes Loch in die Decke. Ein Durchbruch gelang aus unbekannten Gründen jedoch nicht.

Die Täter ließen von der weiteren Tatausführung ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schwanthalerstraße, Goethestraße und Landwehrstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

242. Ermittlung eines Tatverdächtigen aufgrund DNA-Abgleich nach versuchtem Einbruch in ein Geschäft – Moosach

Im Tatzeitraum von Sonntag, 04.01.2026, 19:00 Uhr, bis Montag, 05.01.2026, 05:30 Uhr, verschaffte sich ein 55-Jähriger mit serbischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in Moosach.

In den Büroräumlichkeiten versuchte der 55-Jährige einen Tresor zu öffnen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Obwohl der 55-Jährige eine Flüssigkeit zur Spurenvernichtung benutzte, konnte die Spurensicherung der Münchner Kriminalpolizei tatrelevante DNA-Spuren sichern. Die gesicherte DNA-Spur konnte mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes dem 55-Jährigen zugeordnet werden. Der Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt.

Das Kommissariat 52 führt weiterhin die Ermittlungen.

243. Wohnungsbrand; eine Person verletzt – Ramersdorf

Am Mittwoch, 11.02.2026, gegen 14:15 Uhr, fing die Powerbank eines 50-jährigen Deutschen in dessen Wohnung nach einer kurzen Explosion Feuer.

Der 50-Jährige versuchte den Brand zu löschen und erlitt hierbei eine Rauchgasintoxikation. Er verständigte anschließend selbständig die Feuerwehr.

Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung war laut der Feuerwehr nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 13.

244. Terminhinweis: Polizeipräsidium München auf der Messe f.re.e 2026

Auch in diesem Jahr wird die f.re.e, Bayerns größte Freizeit- und Reisemesse, wieder in München stattfinden. Von Mittwoch 18.02.2026, bis Sonntag, 22.02.2026, können Besucher in den Messehallen die neuesten Trends und Angebote für Reisen und aktive Freizeitgestaltung entdecken.

Das Polizeipräsidium München ist auch wieder mit einem eigenen Stand vertreten. Besuchen Sie uns in Halle A5, Stand 711! Unsere Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen stehen Ihnen dort gerne für alle Fragen und Informationen zur Verfügung.

Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeiinspektion geben wertvolle Tipps zu verkehrsrechtlichen Themen. Zudem wird auch wieder unser Lichttunnel auf dem Stand zu finden sein, mit dem wir anschaulich demonstrieren, wie wichtig helle und reflektierende Kleidung im Straßenverkehr ist.

Für Informationen zum technischen Einbruchschutz können Sie sich an das Kommissariat 105 (Prävention und Opferschutz) wenden. Zudem informieren wir Sie über unsere Präventionskampagnen und -aktionen für alle Altersgruppen.

Unser Team der Einstellungsberatung steht ebenfalls bereit, um Sie umfassend über den Polizeiberuf und das Bewerbungsverfahren zu informieren.

Für Unterhaltung sorgt ein Tischkicker, an dem Sie gegen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter antreten können – eine Spaßaktion für alle Altersgruppen!

Wir freuen uns darauf, Sie auf der Messe begrüßen zu dürfen. Unser Stand ist täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.