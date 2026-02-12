MOOS, LKR. DEGGENDORF. Erneut entwendeten unbekannte Täter einen hochwertigen BMW in der Nacht auf Donnerstag (12.02.2026) unter Ausnutzung der Keyless-Go-Technik.

Das Fahrzeug im Zeitwert von ca. 35.000,- EUR wurde abgesperrt im Hof geparkt. In der Zeit von 00:30 bis 00:50 Uhr umgingen die Täter die Sicherungseinrichtung und fuhren mit dem Pkw in bislang unbekannte Richtung davon.

Personen, die in der genannten Zeit im Bereich In der Point in Moos sowohl verdächtige Personen als auch Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf unter 0991/3896-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 12.02.2026, 12.25 Uhr