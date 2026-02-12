LISBERG, LKR. BAMBERG. Am Donnerstagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2262 zwischen Trabelsdorf und Tütschengereuth zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Bamberg ihr Leben verlor.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 21-jährige deutsche Fahrer eines Ford-Lieferwagens gegen 7.30 Uhr die Staatsstraße in Richtung Trabelsdorf. Der Fahrer des Lieferwagens wollte eine Fahrradfahrerin überholen und scherte dazu auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei übersah er die entgegenkommende Autofahrerin, die in Richtung Tütschengereuth unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Lieferwagen und dem Audi der 39-Jährigen.

Zeugen des Unfalls wählten sofort den Notruf 110. Trotz des schnellen Einsatzes von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam für die Frau leider jede Hilfe zu spät.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 39-jährige Frau schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Lieferwagenfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Staatsstraße zwischen Trabelsdorf und Tütschengereuth ist derzeit noch bis etwa 13 Uhr für die Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Beamte der Polizei Bamberg-Land haben die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg werden sie dabei von einem Gutachter unterstützt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.