WUNSIEDEL. Betrüger haben am Mittwochabend eine Rentnerin in der Hornschuchstraße mit der Masche des sogenannten Schockanrufs um Goldmünzen und mehrere tausend Euro Bargeld gebracht. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er behauptete, die Tochter der Frau habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person tödlich verletzt worden sei. Im weiteren Verlauf setzte der Anrufer die Geschädigte massiv unter Druck und fragte nach Bargeld und Wertgegenständen. Er kündigte an, ein „Kollege“ werde die Wertsachen zur angeblichen Sicherstellung abholen. Diese wären als Kaution notwendig. Während des gesamten Geschehens hielt der Täter die Frau am Telefon.

Um 22 Uhr erschien ein Mann zu Fuß an der Haustür der Seniorin und nahm mehrere Goldmünzen sowie mehrere tausend Euro Bargeld entgegen. Anschließend entfernte er sich in Richtung Innenstadt. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Der Abholer wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 45 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank

hatte Dreitagebart und ein westeuropäisches Erscheinungsbild

sprach akzentfrei deutsch

war mit roter Winterjacke, brauner Mütze sowie ausgewaschener Jeans bekleidet

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich der Hornschuchstraße verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.

Die Polizei warnt erneut eindringlich: Polizeibeamte fordern niemals Bargeld oder Wertgegenstände und holen diese auch nicht ab. Eine derartige Kaution gibt es im deutschen Rechtssystem nicht.