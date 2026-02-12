NÜRNBERG. (141) Am Mittwochmittag (11.02.2026) ereignete sich in der Nürnberger Südstadt ein Verkehrsunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Da sich einer der Unfallbeteiligten unerlaubt vom Unfallort entfernte, bittet die Verkehrspolizei Nürnberg die Bevölkerung um Hinweise.



Gegen 12:30 Uhr befuhr der 27-jährige syrische Fahrer eines VW Caddy die Wodanstraße auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Allersberger Straße. An der Kreuzung zur Rankestraße (kurz nach dem Platz der Opfer des Faschismus) missachtete der von rechts kommende, unbekannte Fahrer eines Pkw die Vorfahrt des VW. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 27-Jährige nach links und touchierte hierbei einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Ford Focus.

Es kam zu keiner Kollision mit dem unbekannten Autofahrer, an den beiden anderen Autos entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Sowohl der Fahrer des VW als auch der Fahrer des Ford (78 Jahre, deutsch) zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine nähere Beschreibung des Pkw liegt nicht vor.

Die Verkehrspolizei Nürnberg leitete ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Beamten bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Fahrer bzw. Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc