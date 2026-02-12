RUHMANNSFELDEN, LKR. REGEN. In einem Doppelhaus in Ruhmannsfelden wurde am 05.02.2026 eine stark mumifizierte Leiche gefunden. Zwischenzeitlich liegen die Ergebnisse der Obduktion vor.

Dem vorläufigen Ergebnis der von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragten Obduktion zufolge liegen wohl keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt vor. Eine genaue Todesursache konnte nicht mehr festgestellt werden. Weiterhin kann nicht abschließend geklärt werden, wie lange die Leiche in dem Wohnhaus lag. Der Todeszeitpunkt kann rückblickend nicht genau benannt werden, jedoch wird schätzungsweise davon ausgegangen, dass die Frau bereits mehrere Jahre verstorben war.

Die 82-jährige Tochter der Verstorbenen, die bis zuletzt in dem Haus wohnte, begab sich in eine Fachklinik. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen des Verdachts eines Betrugs, nachdem die 82-Jährige mutmaßlich die Rentenzahlungen erhalten hat.

Veröffentlicht: 12.02.2026, 11.40 Uhr