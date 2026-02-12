STEIN. (140) Am Mittwochnachmittag (11.02.2026) erlitt eine Frau bei einem Sturz in einem Schwimmbad in Stein (Lkrs. Fürth) schwere Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 16:20 Uhr befand sich die 38-Jährige (rumänisch) auf dem Sprungturm im Innenbereich eines Schwimmbades in der Albertus-Magnus-Straße. Nachdem sie sich gegen einen Sprung entschieden hatte, kletterte sie über die Leiter vom Sprungturm nach unten. Dabei verlor sie den Halt und stürzte aus einer Höhe von über zwei Metern zu Boden.

Durch den Sturz zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte versorgten die Verletzte zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Stein hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Sturzes aufgenommen. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.



