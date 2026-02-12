NÜRNBERG. (139) Wie in der Meldung 50 berichtet, brach am 18. Januar 2026 ein Unbekannter in einen Friseursalon in der Nürnberger Südstadt ein und entwendete Bargeld. Nun ist es der Kriminalpolizei gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.



Gegen 22:30 Uhr (18.01.2026) verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zum Friseursalon in der Gibitzenhofstraße. Im Innenbereich entwendete er eine Spardose mit Bargeld.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch und sicherte DNA-Spuren. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.

Die Beamten konnten inzwischen anhand der gesicherten DNA einen Tatverdächtigen ermitteln. Es handelt sich um einen 42-jährigen Deutschen. Die Beamten prüfen derzeit, ob er auch für andere Einbrüche in Friseursalons im Nürnberger Stadtgebiet verantwortlich ist.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc