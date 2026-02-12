LANDKREIS STARNBERG. Am Dienstag, den 10.02.2026 versuchten Betrüger einen Senior aus Pöcking um sein Vermögen zu bringen. Durch einen aufmerksamen Nachbarn konnte eine Geldübergabe verhindert und ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

Am frühen Dienstagabend wurde ein über 80-Jähriger per Whats-App von einem angeblichen Finanzberater kontaktiert. Dieser unterbreitete ihm ein vermeintlich „lukratives“ Angebot. Der Senior solle 10 000 Euro Bargeld übergeben und würde innerhalb weniger Tage das Doppelte ausgezahlt bekommen.

Der Pöckinger ging auf die Forderung ein und hob den Betrag von seiner Bank ab. Ein Nachbar wurde auf den Betrugsversuch aufmerksam und verständigte umgehend die Polizeiinspektion Starnberg.

Als ein Abholer gegen 18.30 Uhr am vereinbarten Treffpunkt erschien, um das Geld in Empfang zu nehmen, warteten bereits Polizeibeamte auf ihn und nahmen ihn fest.

Der 51-jährige Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.