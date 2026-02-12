PASSAU, ACHSLACH, LKR. REGEN. Am Mittwoch (11.02.2026) wurde bei Heining in Passau eine leblose Person in der Donau festgestellt. Die Kriminalpolizei konnte zwischenzeitlich die Identität des Mannes feststellen.

Es handelt sich den vorliegenden Erkenntnissen zufolge um einen 43-jährigen Mann aus Achslach, der seit Dezember vermisst wurde.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus Ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Veröffentlicht: 12.02.2026, 09.40 Uhr