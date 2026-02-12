HOF. Unbekannte Täter drangen zwischen Dienstagvormittag und Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus im Münsterweg ein. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen Dienstag, 10.45 Uhr, und Mittwoch, 17.45 Uhr, verschafften sich die Täter mittels eines Werkzeugs über die Haustür Zugang zu dem Anwesen. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten Schränke und Kommoden und verteilten den Inhalt auf dem Boden.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher lediglich eine geringe Summe Bargeld. An der Haustür entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Münsterwegs beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.