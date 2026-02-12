BAYREUTH. Ein Zeuge meldete der Polizei ein Hakenkreuz an einer Mauer im Bereich des Rathausparkplatzes am Luitpoldplatz. Die Kripo Bayreuth bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten Unbekannte in den vergangenen Tagen an einer Mauer im Bereich der Parkplatzbegrenzungen hinter dem Rathaus ein etwa 40 Zentimeter großes Hakenkreuz an. Die Tatzeit ist derzeit nicht weiter eingrenzbar.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.