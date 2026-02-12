BAD TÖLZ. In der Nacht auf 11. Februar 2026 wurden auf einem Firmengelände durch unbekannte Täter ein Tresor angegangen und Bargeld entwendet. Zur Anzahl möglicher Täter bzw. zur Flucht liegen derzeit keinerlei Informationen vor. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zu benutztem Tatwerkzeug.

In der Nacht auf Mittwoch (11. Februar 2026), zwischen 22.00 und 6.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Räumlichkeiten auf dem RVO-Betriebsgelände im Farchet in Bad Tölz ein. In einem dortigen Büro gingen sie einen Tresor gewaltsam an und entwendeten Bargeld.

Der durch die Tat verursachte Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag geschätzt und steht damit in keinem Verhältnis zum Wert der erlangten Beute. Hinweise zur Anzahl der Täter sowie zur Flucht liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei stellte mutmaßlich für die Tat zuvor entwendetes und benutztes Werkzeug, darunter eine Leiter und ein Hammer, sicher und behandelte die Gegenstände als Spurenträger.

Die Sachbearbeitung übernimmt, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Weilheim.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können:

Wem sind in der Nacht auf Mittwoch (11. Februar 2026) zwischen 22.00 und 6.00 Uhr im Bereich des Gewerbegebiets Im Farchet in Bad Tölz verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer erkennt die abgebildete Leiter oder den Hammer und kann Hinweise zum Eigentümer/zur Eigentümerin geben?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.