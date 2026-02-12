MENGKOFEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Donnerstagmorgen (12.02.2026) wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Mengkofen gerufen.

Gegen 04.30 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle über den Brand eines Gasthofes in der Hauptstraße informiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt, weshalb die Hauptstraße derzeit für den Verkehr komplett gesperrt ist. Aufgrund der Rauchentwicklung bitten wir die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bislang sind keine Personen verletzt worden. Die Löscharbeiten dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 12.02.2026, 06.50 Uhr