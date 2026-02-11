PASSAU. Am Mittwoch (11.02.2026) wurde die Polizei über eine leblose Person in der Donau informiert.

Gegen 13.15 Uhr meldete das Wasserstraßen Schifffahrtsamt der Polizei eine leblose Person am Donauufer bei Heining. Mit Hilfe der Wasserwacht und Feuerwehr konnte ein männlicher Leichnam geborgen werden. Die Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. Insbesondere die Identifizierung der Person sowie die Todesumstände sind bislang nicht geklärt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 11.02.2026, 11.28 Uhr