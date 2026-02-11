HALLBERGMOOS - OBERDING, LKR. FREISING UND ERDING. Im Zeitraum zwischen Freitag, 13.02.2026 und Sonntag, 15.02.2026 findet in München die 62. Munich Security Conference (MSC) statt. An der Veranstaltung in München werden wieder zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie weitere hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Militär sowie von internationalen Organisationen teilnehmen.

Aufgrund der An- und Abreisen der Gäste sind auch der Bereich des Flughafens München sowie die Zubringer nach München, die im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord liegen, betroffen. Zwar liegen keine konkreten Gefährdungserkenntnisse zur MSC vor, angesichts der weltpolitischen Lage wird jedoch nach wie vor eine erhöhte abstrakte Gefährdung angenommen.

Aus diesem Grund wurde für die Dauer der MSC eine temporäre erweiterte Flugbeschränkung für den Drohnenbetrieb im Umfeld des Flughafens München ausgewiesen. Diese gilt vom 12.02.2026, 06.00 Uhr bis zum 15.02.2026, 22.00 Uhr. Der eingeschränkte Bereich ist unter dem Link:

https://dipul.de/homepage/de/temporaere-betriebseinschraenkungen/polizeilicher-einsatzraum-am-flughafen-muenchen/

einzusehen.

Zudem wird die Polizeiinspektion Flughafen München in der Zeit vom 12.02.2026 bis 15.02.2026 im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit durch Polizeikräfte aus Tschechien unterstützt. Die tschechischen Bereitschaftspolizisten von der Polizeidirektion Pilsen sind hierbei überwiegend in den Nachtstunden mit ihren Einsatzfahrzeugen rund um den Flughafen München unterwegs.