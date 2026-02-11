0219 – Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und anderen Straftaten
In der Pressemitteilung Nr. 0215 berichteten wir Folgendes:
------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------
PP Schwaben Nord - Am Dienstag (10.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion unter Führung der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.
Gegen 06:00 Uhr durchsuchten unter anderem Beamte der Kriminalpolizei 40 Objekte im Raum Augsburg und Dillingen. Bei den Objekten handelte es sich um private sowie gewerbliche Immobilien.
Die Beamten des Kommissariats für Geldwäsche und des Kommissariats für Wirtschaftskriminalität führten bereits seit geraumer Zeit umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges, Geldwäsche sowie des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.
Die Beschuldigten beantragten mutmaßlich staatliche Fördermittel beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zum Zwecke baulicher Modernisierungsmaßnahmen. Diese baulichen Veränderungen wurden jedoch nie vollzogen und stattdessen gefälschte Belege und Rechnungen bei der Behörde eingereicht. Die unter diesen Prozedere erlangten Fördergelder wurden durch die Täter in Immobilien und Luxusgüter investiert. Insgesamt entstand dadurch nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Vermögensschaden im mittleren siebenstelligen Bereich.
Im Zuge des koordinierten Einsatzes wurden insgesamt drei Haftbefehle gegen die beschuldigten Personen vollzogen. Die Männer werden noch heute dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Hierbei handelt es sich um drei Männer im Alter von 24, 24 und 43 Jahren. Gegen diese drei Personen wird bezüglich des gewebsmäßigen Betruges und Geldwäsche ermittelt. Die drei Männer besitzen die ukrainische und deutsche Staatsangehörigkeit. Darüber hinaus stellten die eingesetzten Beamten entsprechende Vermögenswerte an den durchsuchten Objekten zum Zwecke der Vermögensabschöpfung sicher.
An dem Einsatz waren u.a. Kräfte des PP Schwaben Nord, der Bereitschaftspolizei, des Hauptzollamtes und der Staatsanwaltschaft beteiligt.
Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Augsburg geführt und dauern weiter an.
Ab hier neu:
Die drei Beschuldigten wurden am Dienstag (10.02.2026) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle u.a. wegen gewerbsmäßigen Betruges in Vollzug. Die beiden 24-Jährigen sowie der 43-Jährige befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
0220 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Kriegshaber – Am Dienstag (10.02.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Teile eines Baustellenfahrzeugs sowie Kraftstoff aus einer Baustelle in der Alfred-Nobel-Straße. Die Höhe des Beuteschadens liegt im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
0221 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Innenstadt – In der Zeit von Montag (09.02.2026) bis Dienstag (10.02.2026) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Berliner Allee und beschädigten diese.
Die Wohnung wird momentan kernsaniert. Die Unbekannten entwendeten Werkezuge und beschädigten u. a. Fließen sowie Wasseranschlüsse. Durch die Beschädigung der Wasseranschlüsse gelangte Wasser in die gesamte Wohnung sowie den Keller des Wohngebäudes. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens und Beuteschadens wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
0222 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Neusäß – In der Zeit von Montag (09.02.2026), 17.00 Uhr, bis Dienstag (10.02.2026), 09.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Westheim.
Die Unbekannten gelangten gewaltsam in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Der Beuteschaden sowie der entstandene Sachschaden werden derzeit abgeklärt.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:
Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.
Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.
Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.
Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:
https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/
Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.
Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.
Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter stellen wir unter folgendem Link O-Töne zur Thematik zu Verfügung: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090151/index.html
Zudem dürfen wir Sie auf einen Social Media Beitrag des Polizeipräsidiums Schwaben Nord hinweisen: https://www.instagram.com/p/DQHWMqgj3sJ/?hl=de
0223 – Geschwindigkeitsmessungen der VPI Augsburg - Provida
Augsburg / BAB A 8 / Fahrtrichtung München – Am Montag (09.02.2026) war ein 27-jähriger Autofahrer mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit auf der BAB A 8 in Fahrtrichtung München unterwegs.
Gegen 14.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg den Mann. Die Beamten hatten die riskante Fahrweise des 27-Jährigen zuvor festgestellt.
Bei erlaubten 120 km/h stellten die Beamten nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeit von 161 km/h – das entspricht eine Überschreitung von 41 km/h – fest.
Die VPI Augsburg ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 27-Jährigen.
Der 27-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren eine der Hauptursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu gewährleisten.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: