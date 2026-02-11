0219 – Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und anderen Straftaten

In der Pressemitteilung Nr. 0215 berichteten wir Folgendes:

------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

PP Schwaben Nord - Am Dienstag (10.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion unter Führung der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.

Gegen 06:00 Uhr durchsuchten unter anderem Beamte der Kriminalpolizei 40 Objekte im Raum Augsburg und Dillingen. Bei den Objekten handelte es sich um private sowie gewerbliche Immobilien.

Die Beamten des Kommissariats für Geldwäsche und des Kommissariats für Wirtschaftskriminalität führten bereits seit geraumer Zeit umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges, Geldwäsche sowie des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.

Die Beschuldigten beantragten mutmaßlich staatliche Fördermittel beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zum Zwecke baulicher Modernisierungsmaßnahmen. Diese baulichen Veränderungen wurden jedoch nie vollzogen und stattdessen gefälschte Belege und Rechnungen bei der Behörde eingereicht. Die unter diesen Prozedere erlangten Fördergelder wurden durch die Täter in Immobilien und Luxusgüter investiert. Insgesamt entstand dadurch nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Vermögensschaden im mittleren siebenstelligen Bereich.

Im Zuge des koordinierten Einsatzes wurden insgesamt drei Haftbefehle gegen die beschuldigten Personen vollzogen. Die Männer werden noch heute dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Hierbei handelt es sich um drei Männer im Alter von 24, 24 und 43 Jahren. Gegen diese drei Personen wird bezüglich des gewebsmäßigen Betruges und Geldwäsche ermittelt. Die drei Männer besitzen die ukrainische und deutsche Staatsangehörigkeit. Darüber hinaus stellten die eingesetzten Beamten entsprechende Vermögenswerte an den durchsuchten Objekten zum Zwecke der Vermögensabschöpfung sicher.

An dem Einsatz waren u.a. Kräfte des PP Schwaben Nord, der Bereitschaftspolizei, des Hauptzollamtes und der Staatsanwaltschaft beteiligt.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Augsburg geführt und dauern weiter an.

Ab hier neu:

Die drei Beschuldigten wurden am Dienstag (10.02.2026) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle u.a. wegen gewerbsmäßigen Betruges in Vollzug. Die beiden 24-Jährigen sowie der 43-Jährige befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.