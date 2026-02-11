DACHAU. In den heutigen frühen Morgenstunden brach aus bislang unbekannter Ursache auf dem Erdgeschossbalkon eines Mehrfamilienhauses in Dachau ein Brand aus.

Gegen 07:15 Uhr alarmierte die integrierte Leitstelle zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte aus Dachau zum Brandort in die Pollnstraße. Umgehend brachten dort eingesetzten Löschkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dachau den in Flammen stehenden Balkon unter Kontrolle und verhinderten damit ein Ausbreiten der Flammen auf die Wohnungen im Mehrparteienhaus. Jedoch wurden diese durch die starke Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass zumindest die Erdgeschosswohnung derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Alle im Haus anwesenden Bewohner brachten sich rechtzeitig ins Freie und blieben unverletzt. Der entstandenen Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.