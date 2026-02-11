Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

WALSDORF. LKR. BAMBERG. Ein 67-Jähriger erkannte eine Betrugsmasche rechtzeitig. Der schnelle Polizeieinsatz führte zur Festnahme zweier Tatverdächtiger.

Am Montag, 09.02.2026, gegen 10:30 Uhr erhielt ein 67-jähriger Mann aus dem Landkreis Bamberg einen Telefonanruf. In dem Gespräch meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter und berichtete von mehreren Einbrüchen in der Nachbarschaft. Der 67-Jährige durchschaute die Betrugsmasche, ging zum Schein darauf ein und verständigte den Polizeinotruf.

Kurz darauf erschien eine 31 Jahre alte Frau an der Wohnanschrift des Mannes. Sie soll sich als Beamtin der Kriminalpolizei ausgegeben und mitgeteilt haben, dass sie Wertgegenstände abholen müsse, um diese angeblich in Sicherheit zu bringen. Beamte der Polizei Bamberg nahmen die Frau sowie einen 34 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter, der an einem Fahrzeug in unmittelbarer Nähe wartete, vor Ort fest.

Am Dienstagnachmittag ergingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen wegen versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und Amtsanmaßung.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Bamberg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg geführt.