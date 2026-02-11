PFATTER, LKR. REGENSBURG. Aktuell kommt es zu einem größeren Einsatz in Pfatter. Ein landwirtschaftliches Gebäude steht in Vollbrand. Nach ersten Informationen befinden sich keine Menschen oder Tiere im Gebäude. Die Polizeiinspektion Wörth an der Donau ermittelt.

Am heutigen Mittwoch, 11. Februar, wurde gegen 11 Uhr der Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes im Maiszanter Weg in Pfatter gemeldet. Nach ersten Informationen steht ein leerstehender Hühnerstall in Flammen. Es kommt zu einer massiven Rauchentwicklung. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Menschen oder Tiere wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt.

Die B 8 bei Pfatter ist aktuell komplett gesperrt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, die Löscharbeiten laufen aktuell.

Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizeiinspektion Wörth an der Donau ermittelt.