FÜSSEN. Aufgrund einer Mitteilung über eine möglichen Gasaustritt im Bereich des Prinzregentenplatzes wurde am Mittwochvormittag der Verkehr in der Füssener Innenstadt kurzzeitig gesperrt. Im Rahmen von Bauarbeiten erhielt der Energieversorger die Mitteilung über ein möglicherweise entstandenes Gasleck. Von Seiten der Feuerwehr Füssen konnte schnell Entwarnung gegeben werden, sodass die Sperren nach rund 30 Minuten wieder aufgehoben werden konnten. Auch die Gäste des anliegenden evakuierten Hotels konnten daraufhin wieder ins Gebäude zurückkehren. Im Einsatz waren neben rund zehn Einsatzkräften der Feuerwehr auch der Rettungsdienst sowie Streifen der Grenzpolizei, der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Füssen. (PI Füssen)

