OBERNZELL, LKR. PASSAU. Am Dienstagvormittag (10.02.2026) wurde die Polizei über eine leblose Person in der Donau informiert. Zwischenzeitlich konnte die Identität des Mannes festgestellt werden.

Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge handelt es sich um einen 79-Jährigen, der seit 13.12.2026 in Eggenfelden vermisst wurde. Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung liegen nicht vor.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus Ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

