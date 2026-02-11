BAYREUTH. Unbekannte brachten am vergangenen Wochenende im Bereich eines Schulgeländes mehrere verbotene Symbole an. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Freitag, 6. Februar 2026, 15 Uhr, bis Montag, 9. Februar 2026, 12 Uhr, wurden im Bereich des Schulgeländes in der Straße „Bodenseering“ in Bayreuth mehrere rechtsradikale Schmierereien angebracht. Bislang unbekannte Täter beschmierten eine Sitzbank vor dem Schulgelände, ein Verkehrszeichen sowie ein Schulgebäude mit Hakenkreuzen und dem Schriftzug „Tweak“.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bodenseerings gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.