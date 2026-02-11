ERLANGEN. (134) Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (08.02.2026) auf der Autobahn A3 an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost in Fahrtrichtung Würzburg wurde eine Person von einem Kleintransporter erfasst und von einem weiteren bislang unbekannten Fahrzeug überrollt. Die Verkehrspolizei Erlangen sucht nun den noch unbekannten Unfallfahrer.



Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand stellte ein Mann seinen VW Golf am Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Höchstadt-Ost (Fahrtrichtung Würzburg) ab und stellte sich neben sein Fahrzeug. Hier wurde die Person gegen 06:00 Uhr zunächst von einem Kleintransporter und kurz darauf von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst. Zeugen verständigten den Notruf. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen nahm das Unfallgeschehen vor Ort auf. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurden die Beamten von einem Gutachter unterstützt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor offenbar in suizidaler Absicht die Fahrbahn betreten hatte.

Während der 29-jährige Fahrer des Kleintransporters (rumänisch) an die Unfallstelle zurückkehrte, fehlt von dem unbekannten zweiten Fahrzeug bislang jede Spur. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09131 760 414 zu melden.



Erstellt durch: Oliver Trebing / mc