NÜRNBERG. (133) Bereits am Mittwochmorgen, dem 04. Februar 2026, warf ein Schüler in Nürnberg einen Stuhl aus dem dritten Stock seiner Schule. Dadurch wäre beinahe eine Passantin getroffen worden, die auf dem Gehweg lief. Die Polizei sucht diese Frau.



Der 16-jährige Schüler (deutsch) warf den Stuhl gegen 09:45 Uhr aus dem Fenster im dritten Obergeschoss der Mittelschule in der Scharrerstraße. Zeugen teilten der Polizei mit, dass sich zum Zeitpunkt des Geschehens eine derzeit noch unbekannte Frau an den Fahrradständern vor der Schule aufhielt. Der Stuhl landete neben ihr auf dem Gehweg. Trotz aller Bemühungen der Nürnberger Kriminalpolizei konnte die gesuchte Frau bisher noch nicht ausfindig gemacht werden.

Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, sich zu melden. Insbesondere wird darum gebeten, dass sich die Frau, die sich zur Tatzeit am Fahrradständer aufhielt, unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 bei der Polizei meldet.



Erstellt durch: Kai Schmidt / mc