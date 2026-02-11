HOHENTHANN, LKR. LANDSHUT. Am Dienstag (10.02.2026) missachtete ein Autofahrer auf der B15n bei Ergoldsbach die Anhaltesignale einer Polizeistreife. Der Fahrer flüchtete zunächst vor den Zivilfahndern bevor er in Andermannsdorf einen Verkehrsunfall verursachte.

Gegen 18:30 Uhr fiel einer zivilen Streifenbesatzung auf der B15n ein Fahrzeug auf, bei welchem sich der Verdacht des Diebstahls ergab. Der Pkw sollte deshalb einer Kontrolle unterzogen werden. Der 22-jährige Deutsche, welcher sich alleine im Auto befand, entzog sich der Anhaltung und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei. Die Verfolgung führte von Neufahrn i.NB über Ergoldsbach bis nach Andermannsdorf. Der Flüchtige fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in den dortigen Einmündungsbereich und übersah hierbei den Pkw eines von links kommenden Ehepaares, welches sich auf der bevorrechtigten Straße befand. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Stand wurde er nicht lebensgefährlich verletzt. Der 57-jährige Mann sowie seine 55-jährige Frau wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Auch der Mann musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im mittleren 5-stelligen Bereich.

Der Bereich um den Unfallort musste zur Aufnahme durch die Feuerwehr gesperrt werden. Durch die Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Die Unfallaufnahme und weiteren Ermittlungen zum Hintergrund der Flucht obliegen der Polizei Kelheim. Nach ersten Erkenntnissen ist der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem waren zumindest die verwendeten Kennzeichen gestohlen.

Wer die Verfolgung beobachten konnte oder womöglich durch das Verhalten des Audi-Fahrers selbst gefährdet wurde, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kelheim unter 09441/5042-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzten.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Kuttner, Tel.: 09421/868-0