SIMBACH AM INN , LKR. ROTTAL-INN. Der 62-jährige Vermisste aus Simbach am Inn konnte gestern Abend (10.02.2026) wohlauf in einem Klinikum angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus Ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 11.02.2026, 09.05 Uhr