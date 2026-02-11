BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Montagnachmittag, den 9. Februar 2026, stellten Beamte der Bundespolizei Freilassing im Rahmen einer Einreisekontrolle an der B21, im Bereich Bad Reichenhall, eine nicht unerhebliche Menge an Kokain sicher. Der festgenommene Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahmen die Ermittlungen.

Den richtigen Riecher hatten die Beamten der Bundespolizei Freilassing am Montag (9. Februar 2026), gegen 14.30 Uhr, als sie ein Fahrzeug auf der B21 bei der Einreise in Bad Reichenhall kontrollierten. Im Zuge der Kontrolle wurden im Fahrzeug eines 25-jährigen mit Wohnsitz in Österreich über 40 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt. Des Weiteren ergaben sich konkrete Verdachtsmomente, dass der 25-Jährige afghanische Staatsangehörige sein Fahrzeug offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss fuhr.

Noch vor Ort wurde der dringend Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Das Fachkommissariat 4 für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen.

Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts beantragte die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein beim zuständigen Amtsgericht Laufen einen Haftbefehl gegen den 25-jährigen dringend tatverdächtigen Mann.

Im Laufe des gestrigen Dienstag (10. Februar 2026) wurde dieser dem zuständigen Richter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Nach Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.