MINDELHEIM. Am heutigen Dienstag wurde der Polizei der Brand eines Müllfahrzeuges mitgeteilt. Der Inhalt eines Mülltransporters geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Brand, weswegen sich der Fahrer entschied die Ladung abzuwerfen. Die eintreffende Feuerwehr löschte den brennenden Müll. Aktuell wird der Schaden auf 5.000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt. (PI Mindelheim)

