ESSENBACH, OT UNTERAHRAIN, LKR. LANDSHUT. Nach dem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens dürfte der Sachschaden ersten Schätzungen nach im unteren siebenstelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen zur bislang noch unbekannten Brandursache sind zwischenzeitlich der Kriminalpolizeiinspektion Landshut überantwortet worden, wobei detaillierte Untersuchungen an der Brandörtlichkeit erst möglich sind, sobald diese gefahrlos betreten werden kann. Entgegen der ersten Meldung verendeten durch das Feuer mindestens 20 Schweine und 200 weitere schlachtbereite Tiere wurden zeitnah zum Schlachthof verbracht. Die übrigen der insgesamt ca. 600 Schweine konnten geborgen und in einem anderen Gebäude untergebracht werden. Die Staatsstraße 2074 (Deggendorfer Straße) war im Bereich Unterahrain aufgrund der Lösch- und Aufräumarbeiten zeitweise komplett und ist noch bis vorraussichtlich 19:00 Uhr halbseitig gesperrt.

Personen kamen nicht zu Schaden. Vor Ort war ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren im Einsatz.

Veröffentlicht: 10.02.2026, 18:15 Uhr