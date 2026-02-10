HOF. Zwei Kinder haben in den vergangenen Tagen in der Marienkirche in der Lorenzstraße in Hof Feuer gelegt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Am Freitagnachmittag beschädigten zunächst unbekannte Täter mehrere Opferkerzen und setzten eine Altardecke in der Kirche in Brand. Die Polizei Hof nahm umgehend die Ermittlungen auf und konnte zwei Kinder als Tatverdächtige ermitteln.

Am Montagabend entdeckte eine Polizeistreife die beiden Kinder erneut in der Nähe der Kirche. Als die Beamten die Kirche überprüften, stellten sie fest, dass die Altardecke erneut angekokelt war. Daraufhin nahmen die Polizeibeamten die elf- und zwölfjährigen Jungen, beide deutsche Staatsangehörige, mit zur Dienststelle und informierten die Erziehungsberechtigten.

Glücklicherweise erlosch das Feuer in beiden Fällen von selbst, sodass der Sachschaden insgesamt etwa 400 Euro beträgt.

Auf Grund ihres Alters sind die beiden Kinder zwar nicht schuldfähig, jedoch wurde das Jugendamt über die Vorfälle unterrichtet.