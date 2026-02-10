HOF. Am Montagnachmittag brachen Unbekannte in eine Wohnung im Stadtteil Neuhof in Hof ein. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr gelangten die Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen. Nachdem sie mehr als 1.000 Euro Bargeld und Schmuck erbeutet hatten, flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Jahnstraße gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 09281/7040 zu melden.