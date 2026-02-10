HOF. Ein Mann versuchte am Montagabend, ein Medikament mit einem gefälschten Rezept zu erhalten.

Gegen 18 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter einer Apotheke im Stadtteil „Untere Vorstadt“ bei der Polizei. Ein Kunde wollte ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament einlösen, das jedoch deutliche Anzeichen einer Fälschung aufwies.

Die Beamten der Polizei Hof nahmen daraufhin den 18-jährigen Deutschen vorläufig fest. Der Heranwachsende muss sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten.